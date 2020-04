Sexfight 29.04.2020

Sexringen

Frauen, die im Sex-Ringkampf ringen, sind hier unser Thema. Gerade haben wir Ihnen die verschiedenen Arten des Sexfights vorgestellt - Erotik-Ringen, Tittenkampf, Schlammschlacht und mehr. Nun folgt auch noch die Saison der Sex-Wrestling-Liga!

Ein Ringkampf bei der Sexfight Liga beginnt meist als sportlicher Kampf im Bikini. Doch lange bleibt es nicht dabei, denn die Regeln erlauben viel.



Punkte für Porno

Punkte gibt es nicht nämlich nicht nur in den klassischen Disziplinen sondern vor allem für Sexpraktiken. So geht es schnell erotisch zur Sache im Kampf! Ultimate Surrender bzw. Evolved Fights brngen Sex als Waffe ins Spiel!



Gut, dass sich die Extase auch zur Wehrlosigkeit ausnützen läßt. Oder wie in diesem Fall das Fehlen von Luft zwischen den Beinen der Frau...







Fest gehalten! Mann will sich gar nicht vorstellen, wie fest der Griff der Ringerin hier ist, dass die zweite Frau so halb bewusstlos und ohne Gegenwehr vor ihr liegt. Der Sieg ist hier sicher nahe...





Sexfight Turnier







Finger rein...

Die meisten Punkte gibt es aber für alle eindringenden Finger und Zungen - egal wo. Die Vagina bietet sich den Kämpferinnen naheliegenderweise an, aber auch der Hintern und Mund ist oft in greifbarer Nähe.



Oder auch Beides. Ein guter Griff hilft dabei, die Gegnerin zu fixieren und das Spiel treiben zu können, das für Punkte notwendig ist. Dieser Griff ist sichtlich ein ganz besonders guter!







Die Kämpferin ist am Boden und leistet keinen Widerstand mehr. Das ist ein gelungenes Fressen für die blonde Ringerin, die sich hier an ihr vergreift. Was nach Vergewaltigung aussieht, ist Sport in beider Interesse. Die Situation kann sich drehen!



Und selbst wer oben ist, ist sich nicht vor Sex-Attacken sicher, die Punkte bringen. Diese Dame hier bekommt sogar ganz viel ab, obwohl sie oben liegt.



Schmerzen oder Lust?

Und so liegt sie dann schnell auch wieder unten, gehalten an Hand und mit vier Fingern im Arsch. Und mit den Füßen um den Körper, die ihr das Atmen unmöglich machen. Sicherer Punkteverlust!



Die Strafe folgt schnell - entweder von Teamkollegen, die in den Kampf eingreifen, oder durch die freie Wahl der Bestrafung der Verliererin. Die Siegerin kann sich dann für die Mühe revanchieren. Was insbesondere gemein wird, wenn zwei Kolleginnen gemeinsam eine Wrestlerin rannehmen. Das kann böse enden!



Nicht so böse wie das dicke Ende, wenn wie hier etwa ein riesiger Dildo zum fickenden Nackspiel für die Verliererin wird. Beim nächsten Mal strengt sie sich sicher mehr an...



Mehr Sex im Ringen spätestens wenn der Dildo ihren Rachen füllt, kommen die Rachegelüste. Der nächste Kampf wird noch brutaler zum Sieg geführt, das ist hier sicher!



Mehr Evolved Fights

Mehr Ultimate Surrender



Und so sollten Sie keinesfalls verpassen, was hier noch geboten wird.

