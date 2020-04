Wrestling 17.04.2020



Bondage Wrestling mit Fesseln

Sie gehen nackt in den Ring, aber Fesseln sind dabei. Und im Kampf ist es erlaubt, den Gegner durch Bondage kampfunfähig zu machen!

Bondage Wrestling ist eine besonders gemeine Form des Wrestlings, denn sobald ein Kämpfer die Überhand im Kampf bekommt, kann er den Gegner komplett unterlegen machen. Durch Fesselungen ist die Gegenwehr noch geringer, der Sieg um so sicherer. Und in dieser aussichtslosen Lage wird der gefesselte Kämpfer auch noch zum Spielball für den Gegner, der kann sich an dem wehrlosen Körper abreagieren. Insbesondere bei anfangs hitzigen Kämpfen gibt es auch viel, für das es Rache zu üben gibt!











Und das passiert mitunter sogar in ganz normalen Wrestlings unter Frauen: Hier etwa krallt sich die siegreiche Wrestlerin den Bikini der unterlegenen Kömpferin und fesselt sie damit. Mit dem eigenen Bikini im Kampf gefesselt zu werden muss enorm demütigend sein.











Das gilt natürlich auch für die Bound-Fights, bei denen mehrere Wrestlerinnen aufeinander treffen und im Team ungleiche Kombinationen entstehen. Zwei gegen eine und dazu noch Fesseln ist höchst gemein! Das passiert auch im Bondage Escape Fight, wo das Wrestling zuerst ein Entfesseln braucht. Dabei kann die, die sich als erste von Fesseln befreit, die anderen noch gefesselten Körper dominieren - noch mehr fesseln und wehrlos bearbeiten etwa.











Die Teamfights werden um so spannender, wenn auch Männer dabei sind. Hier etwa im Doppelteam, aber es gibt auch andere Gruppierungen. Mixed Bondage Wrestling kann auch für beide Geschlechter ausgehen, der Sieger ist dabei noch nicht fix.











Insbesondere beim Mixed Nude Fight und beim Mixed Nude Sexfight wird es besonders spannend, wird doch der gefesselte Wrestler auch noch durch Sexpraktiken dominiert.











Bondage, Sex und Kampf ist jedenfalls eine Mischung, die Spaß macht und die Domainanz im Wrestling auf die Spitze treibt. Gefährliche Fesselungen im Kampf und das Benutzen der wehrlosen unterlegenen Kämpfer ist auch beim Zusehen besonders heiß.









