69 Wrestling

Kämpfe in 69-Position, also beide Kämpfer mit den Köpfen zwischen den Beinen der Gegner, sind stark und brutal.

Bei solchen Ringkämpfen sind die Wrestler einerseits besonders wehrlos, weil sie kaum atmen können, wenig sehen und voll ausgeliefert sind, andererseits haben sie die empfindlichste Stelle des Gegners direkt vor dem Mund.











Wenn sich zwei nackte Körper auf diese Art reiben, schinden und bekämpfen, dann gibt es besonders viel zu sehen - sowohl der harte Kampf ist hier spannend, als auch die geilen Szenen wehrloser und angreifbarer Wrestler und Wrestlerinnen in ihrem lustvollen und geilen Kampf aller Brutalität.















Wenn dabei Frauen gegen Männer kämpfen ist das besonders interessant, denn einerseits bringt ein Blowjob den Mann schnell in die Defensive und die Frau kann ihre magischen Kräfte einsetzen - ausserdem ist der Kopf des Mannes zwischen den starken Oberschenkeln der Frau durchaus machtlos - andererseits ist ein eregierter Penis im Hals der Frau schon mal ein Grund, dass sie aufgeben muss.











Dominierende Männer in einem solchen Kampf haben die weibliche Wrestlerin in der Hand - und den Schwanz als Waffe in ihrem Mund. Das ist besonders heiß, wenn sie sich nicht aus der Position unter ihm befreien kann und atemlos mit dem Penis im Rachen abwarten muss, bis er sie freiwillig freigibt - wenn überhaupt. Wenn sie so am Schwanz würgt und saugend nach Luft ringt ist das nämlich eine besonders befriedigende Angelegenheit für ihn, die er nicht so schnell aufgibt.











Aber auch umgekehrt geht im 69-Wrestling einiges. Hat die Wrestlerin den Mann zwischen die Beine gebracht und so mit ihren stärksten Muskeln fixiert, dann kann sie sich um den Schwanz kümmern. Sitzt sie auf seinem Gesicht, ist sein Schwanz wehrlos vor ihr. Sie kann den Mann mit einem brutalen Blowjob aus der Fassung bringen und enorm reizen. Oder sie milcht ihn ab mit einem Handjob.















Wenn sie nicht einfach nur eine sportliche Wrestlerin ist sondern ein Vollweib mit Rundungen, wird der Mann doppelt gefordert: So eine geile Frau macht ihn heiß und angreifbar, gleichzeitig ist sein Kopf zwischen ihren starken und voluminösen Oberschenkeln verloren. Ihr praller Arsch und die enormen Schenkel umschließen sein Gesicht, ohne dass er zu Luft kommen würde. Gleichzeitig setzt sie ihre Hände, die großen Brüste und ihre Lippen ein, um ihn wehrlos zu reizen.











Nicht nur Lesben oder Frauen und Männer 'mixed' können auf diese Art kämpfen. Auch unter den schwulen Wrestlern ist der Kampf in 69 eine brutale wie befriedigende Technik gleichzeitig. Dass dabei beide Kämpfer mit einem Schwanz ausgestattet sind, macht die Sache noch heikler - und der besser bestückte Mann ist definitiv im Vorteil, wenn er auf dem Gesicht des Gegners kniet und seinen Penis in seinen Hals fickt.







69 funktioniert übrigens nicht nur im Zweikampf, brutal wird es auch bei 3 gegen 1 Kämpferin. Oder wenn die Absicht da ist, die Gegnerin durch Facesitting wehrlos zu halten.











Wie auch immer die Konstellation ist, 69-Positionen im Wrestling sind heiß und brutal, geil und gemein - und immer gut anzusehen.









