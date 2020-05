Wrestling 28.05.2020



Low Blow: Tiefschläge im Wrestling

Verbotene Schläge unter der Gürtellinie sind effektiv und brutal. Diese 'Low Blows' sind, sofern unentdeckt, siegentscheidend.





Wrestling ist hart, aber manchmal wird es wirklich schmerzvoller als normal. Dann nämlich, wenn die Gegnerinnen per 'low blow', also den illegalen und unfairen Schlägen in die Intimzone der Gegnerin, sich einen Vorteil verschaffen wollen. Sieht der Schiedsrichter weg und ist die Muschi der Wrestlerin angreifbar, dann ist ein brutaler Schlag an die Klitoris der einfachste Weg zum Sieg - und das nutzen gemeine Ringerinnen schon mal aus.











Manchmal sieht der Schiedsrichter im Wrestling auch darüber hinweg, weil er die Mädchen in Schmerzen windend sehen mag - die beste Show ist schließlich der blutige Kampf ohne Tabus!











Wie die Wrestlerinnen sich die siegentscheidenden Schmerzen zufügen ist dabei höchst unterschiedlich. Der normale Weg des Cuntbustings ist natürlich der Schlag mit der Hand oder Faust zwischen die Beine. Oder aber sie kicken mit dem Fuß in die Intimzone. Liegt die Gegnerin schon am Boden, dann drehen sie sie auch auf den Rücken, spreizen mit der Hand die Beine und treten mit voller Kraft und unter Einsatz ihres Körpergewichtes an die Vagina.















Das klappt auch im Ring, wenn die Wrestlerin in die Ecke gedrängt wird und die Beine an die Seile gespreizt werden - dann ist sie wehrlos und den Tritten ausgesetzt. Wirklich brutal wird es aber, wenn die Wrestlerin am Bauchliegend mit dem Kopf zur Ringmitte liegt, die Beine die Ringstange rechts und lings umgreifen. Ist der Gegner ausserhalb des Rings braucht er nur noch fest an den Beinen ziehen, die Stange zwischen diesen tut dann den extrem schmerzvollen Rest.











Nacktes Wrestling gibt es natürlich auch 'mixed', also Mann gegen Frau - und auch da gibt es jede Menge Tiefschläge. Low Blow Angriffe gegen den Mann sind dabei natürlich ähnlich wirkungsvoll.









Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Muschi #Tritte #Tiefschläge #Schläge #Wrestling #unfair #brutal #Schmerzen







Auch interessant!



Couples Sex Fight

Eine Variante des Sex-Fight-Wrestlings aus Japan ist die des Couple-Sex-Wrestlings. Paare treten dabei gegeneinander im Mixed Sex Fight an.





Extrem brutale Hentai-Gewalt

Hentai-Pornos gehen in Bereiche, die normale Filme als Tabu auslassen würden. Die erotischen 3D-Comics im Manga-Umfeld erfüllen Fetische, die man nicht aussprechen würde.





Das starke Geschlecht in einem Mixed Fight: Wenn der Mann extrem im Kampf dominiert und seine Stellung au...





Manche massochistische und sich unterwerfende Frauen lieben es, Schmerzen zu fühlen und die Peitsche arbe...





Unfair könnte man das ansehen. Oder besonders geil. Denn wenn zwei Frauen sich über ein wehrloses Mädchen...





Wenn sich zwei starke Frauen im sportlichen Boxkampf nackt gegenüber stehen, dann ist ein spannender Kamp...





Nackte Ringerinnen liefern sich einen unerbittlichen Kampf im Ring. Und das Ende ist auch sicher, denn di...





Neue Angebote für Liebhaber von Bondage, SM und der härteren Art von Sex! Kink präsentierte die neuesten ...