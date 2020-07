Sexfight 09.07.2020



Erbarmungsloser Kampf gegen seine Eier

Bei einem Mixed Sexfight kann es durchaus brutal zugehen. Wenn die Schiedsrichter aber wegsehen, kann das bis ins Extreme gehen.





Die Kämpferin hat schnell heraus, welche Stelle an seinem Körper die empfindlichste ist. Fortan kümmert sie sich fast ausschließlich um seinen Hodensack. Dabei geht sie nicht zimperlich vor. Kaum sieht die Schiedsrichterin kurz weg, kniet sie sich mit vollem Gewicht auf seine Eier. Vor Schmerzen hat sie dann leichtes Spiel mit ihm.



Will sie ihn fixieren, greift sie einfach nach den prall angeschwollenen Hoden und packt fest zu. Unter extremen Schmerzen ist er ihr willenlos ergeben und muss zusehen, wie er den Kampf verlieren wird. Gewiss ist das dann, als sie sich auf sein Gesicht setzt und mit der Faust unabdingbar zwischen seine Beine schlägt. Und immer wieder quetscht sie seine Eier mit dem Knie und ihrem vollen Körpergewicht - was für eine Tortur, die der Kämpfer dabei aushalten muss.

