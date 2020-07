Mixed 23.07.2020



Rocket Mixed Pro Wrestling

Male versus Female - und das als Couple: Diese japanische Liga ist für harte Sexfights bekannt und liefert emotionale und ansprechende Wrestlings.

Angetreten sind zwei Paare, die gegeneinander antreten. Im Ring ist jeweils die Frau des einen Paares und der Mann des anderen. Nachdem es um einen Sexfight geht, wird das nocheinmal spannender, da der Partner jeweils zusehen muss, wie der eigene Partner sexuell benutzt wird.







Beim blauen Team war die Frau im Ring, eine zarte kleine asiatische Frau. Sie hatte Mühe, es mit dem Mann aufzunehmen doch sie hielt lange durch, bis sie abgeklopft hat - also Wechsel der Paarung.



Ihr Mann trat gegen die rote Frau an, eine sportliche und deutlich voluminösere Frau. Er kam recht rasch unter sie, sie setzte sich auf sein Gesicht. Ihr Mann war nicht erfreut, dass sie ihre großen Titten blank und ungeniert gezeigt hat, doch die Frau des blauen Teams wurde richtig wild. Ihr Mann war mit dem Kopf zwischen den Beinen der anderen Frau, roch und schmeckte ihre Muschi und tat ihrer Meinung nach zu wenig dazu, sich zu befreien. Im Gegenteil, er war nicht nur zwischen ihren Beinen fixiert und drohte zu verlieren, er bekam dabei auch noch einen steifen Schwanz, noch bevor sie ihn extra stimuliert hat.



Nach dem Kampf geht es jedenfalls zwischen den beiden Frauen weiter, sie sind so wütend und eifersüchtig aus dem Turnier heraus gegangen, dass sie sich gegenseitig noch einen heftigen Catfight liefern. Gequetschte Titten und gefistete und gedehnte Mösen inklusive. Das ultimative böse Ende für die Verlierer kommt dann noch am Ende, denn während die Sieger einen Geldpreis einsacken, bekommt die Frau des Verlierers einen Fick mit dem Schiedsrichter. Der benutzt sie blank und ungeschützt vor den Augen ihres Mannes - und festgehalten durch die Sieger. So ist sie gänzlich machtlos und ausgeliefert und wird zum Sex und Orgasmus gezwungen.







Und auch, wenn die Wrestlerin ihre mächstigsten Waffen einsetzen, gehen die Emotionen hoch. Im Handjob während einer erzwungenen Fixierung ist der Mann wehrlos, manchmal schafft sie sogar einen erzwungenen Orgasmus im Titjob. Die großen Brüste dieser zarten Asiatin sind jedenfalls bestens dazu geeignet.

#Sexfight #Mixed #Japan #Couple #Paar







