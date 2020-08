Sexfight 20.08.2020



RCT Mixed Wrestling in Japan

Die Couple Fights aus der Rocket-Liga kennen wir bereits, das Mixed Wrestling sonst noch nicht. Das sehen wir uns heute an.

Die Wrestlerin ist eine hübsche sportliche Japanerin, demnach recht klein und zart, aber willens, im Sexfight-Wrestling zu gewinnen. Doch sie rechnet nicht damit, dass der Kampf ein wenig unfair wird.







Und zwar sind es gleich drei Kämpfer, denen sie gegenüber steht. Die drei Wrestler sind mächtige Männer, die die Chance nutzen und sie fixieren und benutzen. Sie wird zwei Stunden gefingert, gefickt und mit Samen bespritzt - sehr peinlich für die Wrestlerin und sie hat keine Möglichkeit, sich aus dem Ring zu befreien. Da muss sie durch bis zum bitteren Ende und eines ist klar: Den Kampf hat die Wrestlerin verloren!











Dominanz im Kampf ist auch bei Asiatinnen eine gemeine Sache, denn die unterlegene Kämpferin muss viel aushalten. Die zarten Japanerinnen kommen besonders stark dran.











Im Tag Team kann das schnell passieren, denn sobald drei im Ring sind, ist eine Wrestlerin in der Unterzahl. Das kann auch in einem Gangbang enden, wenn die Frau mit mehreren geilen Kämfpern konfrontiert wird, sie sich an ihr bedienen können.





#Wrestling #Sexfight #Asien #Japan #Mixed







