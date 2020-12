Mixed 09.12.2020



Japanische Femdom-Paar-Kämpfe

Mehr von den Couple-Sexfights: Wrestling zweier Paare gegeneinander mit dem Hauch von weiblicher Dominanz im gemischten Doppel.

Zwei Paare, ein Ziel: Den Scheck am Ende bekommen und nicht als Verlierer bestraft zu werden. Und so treten der Mann eines Paars gegen die Frau des anderen an und umgekehrt - und diese Mixed-Sexfight-Konstellation bringt zusätzliche Brisanz in den Kampf!







Doch am Ende gewinnt nur ein Paar und die Frau im Verliererteam wird vom Schiedsrichter gefickt. Und weil es eine Strafe sein soll passiert das lange Deepthroat und anal.







Und schon im Kampf wird es wild, wenn die Frau zusehen muss, wie ihr Mann den Handjob 'genießt'. Das bekommt der Mann der Kämpferin dann auch zu spüren, aber auch die Frau, als die Wrestlerinnen aneinanderr geraten. Am Ende wird die Verlierin aber noch böser bestraft, ihre Nippel werden am Ring-Seil bearbeitet, bevor sie den Schwanz in den Mund bekommt.





