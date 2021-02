Tipps 03.02.2021

Was ist ein Playfight?

Wer sich für erotische Kämpfe interessiert, der dürfte auf den Begriff des Playfights gestoßen sein. Doch was ist das genau?

'Playfight' gibt es erst einige Jahre und der Begriff wurde im Umfeld von Catfight, Sexfight und ähnlichen Kampf-Spielarten der sexuellen Natur von professionellen Anbietern zur Vermarktung des Fetisch eingeführt. Playfight nicht zu kennen, ist also kein Problem, dahinter verbergen sich nur verschiedene Spielarten der etwas allgemeintauglichen Kampf-Erotik.







Gemeinhin wird darunter eher die verspielte Art des Kuschel-Kampfes verstanden, indem fremde Personen auch in größerer Runde gegeneinander antreten, um sich an den anderen Körpern im leichten Kampf schmiegen und reiben zu können. Das Fixieren am Boden, das Halten von vorne und hinten, die Nähe bis hin zu Kräftemessen in einer Rangelei oder Rauferei ist dabei Kern des Kampfes. Und das zwischen allen Geschlechtern je nach Laune. So zumindest nutzen die meisten Clubs und Veranstalter den Begriff.



In der Szene wird der Playfight aber mitunter freier ausgehandelt. Es geht auch hier um eine Absprache um Regeln und Grenzen. Das beginnt schon bei Bekleidungsvorschriften, die Regeln erlauben je nach Vorgabe auch Nackt-Kämpfe, Topless oder Kleidung. Und inhaltlich kann zwischen dominantem Kuscheln und hartem Rape-Play (also bis zum Spiel rund um die Vergewaltigung in Unterwerfung) auch alles ausgespielt werden, was die Partner sich ausdenken.







Apropos Partner: Was man im Privaten untereinander vereinbart oder über die üblichen Plattformen vermittelt bekommt, ist meist eine 1:1 Kampfkonstellation. In den professionellen Clubs werden Mitglieder und Gäste typischerweise in größeren Party-Runden zusammengeführt und dann wird im Kreis jeweils eine Person bestimmt, die einen Kampfpartner aussucht. Stimmt dieser zu, kommt es zur Austragung des Kampfes. Das bedeutet auch, dass die anderen alle zusehen, was den Druck erhöht - aber auch den Ausgang eher selten in Sex vor Voyeuren beendet, sondern eher in der Aufgabe eines Kämpfers. Wer es auf Sex am Ende des Kampfes auslegt, dürfte bei selbst organisierten Kämpfen mehr Spaß haben.

