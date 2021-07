Mixed 29.07.2021



Helena zerrt an Schwanz und Hoden

Sie ist 47, sehr fit und ihre Beinmuskeln sind die offensichtliche Stärke. Als sie gegen Marcelo kämpft, bekommt der kurzfristig aber die Oberhand.

Doch sie schafft es, seinen Kopf zwischen ihre Beine zu bekommen, wo er sich nicht mehr so schnell befreien kann. Helena Locke schnappt sich in dieser Lage den Penis ihres Gegners, der kniend mit dem Kopf fest zwischen ihren Schenkeln gefangen und wehrlos vor ihr ist. Sie zieht den Schwanz zwischen seinen Beinen nach hinten und trotz dem eregierten Zustand zerrt sie ihn fest gegen die natürliche Richtung.







Dem noch nicht genug, die Tortur für den Gegner geht weiter. Denn auch sein Hodensack ist wehrlos vor ihr und während Sie den Penis zieht, greift sie sich auch die Eier, quetscht sie und zieht den Hodensack ebenfalls nach hinten weg. Und selbst als er sich mit dem Kopf aus der Klemme befreit, umfasst sie noch Schwanz und Hoden und schnürt ihn mit der Hand kräftig ab. Als sie losläßt, das Blut wieder einschießt und Schmerzen ohne Ende verursacht, legt sie mit Schlägen gegen seine Eier noch nach und setzt sich auf sein Gesicht. Aus dieser Niederlage kommt Marcelo nicht mehr heraus.







Wenn sich Marcelo etwas wie das, was David Lee von Valentina Bellucci erhalten hat, erhofft hat, hat er sich jedenfalls geschnitten. Valentina nimmt das Wort 'Sex' im Sexfight ernst, bei Helena ist die Betonung mehr auf Fight. Beide wissen jedenfalls, wie man gegen Männer im Kampf gewinnen kann und wie Wrestling mit weiblichen Waffen gelingen kann.







Garantiert ist das freilich nicht, die schwache Avery Jane bekommt nicht nur die Gewalt von Oliver Davis zugeteilt, sondern dann auch noch seinen Schwanz als Verliererin wirklich überall hin gefickt. Auch so kann das ausgehen, wenn man sich seiner Sache zu sicher scheint.



Mehr Evolved Mixed Fights...



Mehr Sexfights dieser Art gibt es auf der Website der Evolved-Liga!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mixed #Sexfight #Penis #Tortur







Auch interessant!

Mixed Sexfight: Sie wird im Kampf gefickt

Recht ausgeglichen war der nackte Kampf des gemischten Paares bei diesem Wrestling Match. Doch dann kommt...



Gemischtes Sex-Wrestling

Das gemischte Sex-Ringen mit Mann und Frau, die brutal und sportlich gegeneinander antreten, gibt uns vie...



Brutaler Kampf zwischen Frau und Mann

Dieses Wrestling ist tabulos und hart. Wenn sich gute Kämpfer in den Sport zwischen Mann und Frau nackt b...



Neue Kämpfe bei Evolved

Ob das die neuerliche Zusammenarbeit mit Ultimate ist? Auf jeden Fall bietet Evolved seine Fights nun auc...



Evolved Fights

Die wohl beste Wrestling-Serie mit sportlichem Wettkampf zwischen Frauen, Männern und Mixed, die mit Sex ...