Mixed 25.08.2021



Defeated Sex Fights

Defeated XXX ist eine ungarische Kampfliga, die sich vorwiegend um Mixed Sex Fights kümmert. Und dabei ist sie besonders hart.

Wien und Budapest sind gute Pflaster, wenn es um erotisches Wrestling geht. In den lesbischen Kämpfen haben die Frauen gute Chancen, auch gewinnen zu können. In den gemischten Wrestling-Kämpfen treten sie nackt an - im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst sportliche Frauen sind den Männern oft schnell unterlegen, es geht hier also meist um männliche Dominanz und unterworfene Frauen im nackten Sexkampf.



Erzwungene Deepthroats im Kampf



Dieses Beispiel zeigt recht genau, wohin die Reise meist geht. Die sehr sportliche Kämpferin hat alles, was man für den Kampf mitbringen muss. Auf der Matte sind die beiden nackten und eingeölten Körper aber nicht gleichmäßig an Chancen. Während der Start noch recht ausgeglichen bleibt, hat der Mann sie schnell am Hals und nimmt ihr die Luft. Sie spürt dabei schon seinen Schwanz hart werden und kann sich dann nicht dagegen wehren, dass er ihr in den Hals gefickt wird. Erzwungene Deep Throats, gegen die sie nichts stellen kann. Selbst als er in ihr abspritzt und sie darauf hofft, dass er nun abläßt, fickt er sie weiter.



Immer wieder fickt er in ihren Mund, um den Schwanz hart zu behalten - diese Waffe im Kampf ist schließlich einer der Vorteile des Mannes im Mixed Fight. Ansonsten benutzt er ihren Körper und würgt sie zur Ohnmacht, um dann wieder von vorne zu beginnen. Und während sie ihm ausgeliefert ist, wird sie gefingert und zur Extase getrieben, was sie noch wehrloser macht. Der sportliche starke Körper der Amazone ist ohne Chance, sie muss sich eine Stunde das über sich ergehen lassen, was der Kämpfer für sie vorbereitet hat.

