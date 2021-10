Mixed 13.10.2021



Kämpferinnen am Hodensack

Diese Wrestlerinnen gewinnen gegen die Männer im Ring: Ihre Geheimwaffe ist der Griff zwischen die Beine.





Die starken Männer sind wehrlos, sobald sich die Kämpferinnen den Weg zwischen die Beine gebahnt haben. Die Eier in die Hand genommen ist der Kampf praktisch vorbei, die Männer winden sich vor Schmerzen und haben keine Chance mehr zurück in den Kampf.







Auch die Strafe für die bisherige Behandlung und der Ringkampf, der an seinem Hodensack entschieden wird, gehört in diese Kategorie.





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mixed #Wrestling #Eier #Hodensack







Auch interessant!



Schwarze Bodybuilderin geht an seinen Hoden

Er hat im Kampf ohnehin wenig zu melden, denn die dunkle Amazone hat starke Muskeln. Und sie will unbedingt gewinnen, dazu muss er leiden.





Nathan Bronson zerstört Kira Noir - keine Chance im Sexfight

Kira ist sportlich, aber recht zart gebaut. Sie hat Muskeln, aber gegen den großen und zwei Gewichtsklassen stärkeren Nathan hat sie keine Chance im Mixed Fight.





Eigentlich ist Alura ein leichtes Opfer im Wrestling, denn sie hat viel Angriffsfläche. Doch dieser Mann ...





Wenn Dominas den männlichen Hoden angreifen, ist das schmerzhaft. Doch wenn Männer das gleiche machen, wi...





Wenn er im Mixed Wrestling mit einem Handjob dominiert wird, hat er kaum mehr Chancen auf einen Sieg....