Ein Mann gegen zwei Frauen

Zwei starke und hübsche Wrestlerinnen treten im Team gegen den einzelnen Kämpfer im Ring an. Und es geht um einen Mixed Sexfight, d.h. das macht ihm doppelte Herausforderungen, den Gegnerinnen zu widerstehen.

Die beiden nutzen jede Gelegenheit, gemeinsam gegen den Wrestler anzutreten und ihn möglichst durch ihre Reize unfähig zu einem strategischen Kampf zu machen. Ihre geilen Titten und Ärsche machen es den Blondinen zunächst leichter, zu punkten.







Doch schnell findet er in den Kampf und ringt die beiden nacheinander nieder, obwohl die jeweils andere versucht, das zu verhindern. Die beiden Frauen sind in der Überzahl aber der brutale Kampf zwischen den zwei Frauen und dem Mann im Ring wende sich rasch. Am Ende steht er durch und gewinnt den Ringkampf gegen die beiden heißen Blondinen. Und die bekommen ihre Strafe, denn nicht nur er zwingt sie dazu, seinen Schwanz zu schlucken, auch die Ringrichterin greift ein und fickt die zweite Kämpferin mit einem Strapon.



Mehr Evolved Fights!



Nur ein Mann kann Frauen so brutal niederringen und zum Sex zwingen? Nein, das schaffen auch weibliche Kämpferinnen.







Hier geht es genauso hart und heiß zu und die Kämpferinnen schenken sich nichts. Dafür aber gehen sie brutal ran, wenn es darum geht, die andere zum Orgasmus zu bringen oder sie zu erniedrigen.







Das geht so weit, dass die vollbusige Kämpferin zwischen den muskulösen Beinen ihrer Gegnerin ohnmächtig wird und dabei noch heftig gefingert wird. Ein klarer Sieg für die sportliche Kämpferin!

