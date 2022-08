Girls 25.08.2022



Schmerzen im Wettbewerb

Im sportlichen Wettbewerb siegen ist nur halb so wertvoll wie im schmerzenden Peitschenkampf die Gegnerin fertig zu machen.

Whipfights sind solche, wo die Gegnerinnen aneinandergebunden werden und eine Peitsche als Waffe in die Hand bekommen. Die andere Kämpferin ist so immer in Reichweite und kann sich nicht schützen, die einzige Chance zu obsiegen ist es, schneller und härter zuzuschlagen und die wichtigeren Stellen zu treffen. Die Peitsche zwischen die Beine, hart auf die Titten oder mit Gewalt rund um die Taille.







Davon gibt es noch mehr! Unterhalb sind die Links dazu - viel Spaß mit Kampf und Peitschen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#BDSM #Peitsche #Schmerzen #Kampf







