RBP oder Rough Body Play

Wer beim Play Fight zu wenig die echte Überwältigung des Gegners und zu viel Petting empfindet, dem könnte das RBP gefallen.

Rough Body Play als Spielart des BDSM oder hartes Vorspiel beim Sex ist schon deutlich brutaler. Es ist klarer Teil des BDSM und gehorcht dessen Regeln: Stichworte sind 'Safe, Sane and Consensual' (SSC) - unten sind Links dazu, es geht in Kürze aber darum, dass die Handlung sicher und im eindeutigen Konsens stattfinden muss. Ein Safeword ist Pflicht, denn planbar ist da wenig. Und auch Aftercare muss eingeplant werden, ohne Wunden (und seien es seelische) wird es nicht abgehen.



Das ist wichtig, denn RBP ist das durch körperliche Stärke und harten Kampf erzwungene Niederringen des Sub durch den Dom. Als reine SM-Spielerei im Kampf, als Vorspiel zu hartem Sex in einer Art Vergewaltigung am Ende.







Der massochistische Partner muss das natürlich genauso wollen und entsprechend spielen, der sadistische Partner entsprechend auch stärker sein (im eigentlichen Sinne tatsächlich und nicht gespielt). Ohne Gegenwehr wirkt das Spiel nicht, ohne stärkeren Angreifer auch nicht - immer im Hinterkopf, dass die Inszenierung keine gesundheitlichen Folgen haben darf. Unter dieser Prämisse aber ist allerlei erlaubt, wenn die Absprache und das Einverständnis vorab das möglich machen:



Festhalten und Fixieren

Schläge

Fausthiebe

Tritte

auf den Boden werfen

Würgen

Beißen



Besondere Vorsicht muss man im Bereich des Kopfes und Halses, beim nicht angespannten Bauch, bei Gelenken etc. walten lassen, denn da ist Verletzungsgefahr wirklich groß. Insbesondere Faustschläge sind auch gefährliche Waffen, die wohldosiert werden müssen.







Viele Spieler verbinden das mit Schreien oder verbalen Erniedrigungen und Beschimpfungen, was die Intensität auch noch verstärkt. Achten sollte man natürlich, dass Dritte die Aktion nicht als echt empfinden und dann die Polizei vor der Tür steht.



Das Rough Body Play kann gut in andere Rollenspiele verpackt werden. Der Einbrecher kommt und überwältigt den Besitzer der Wohnung, ein Wrestling-Kampf artet in Sex aus, ein Streit unter Partnern wird Basis für einen Hatefuck - Ideen gibt es viele. Ob man rein die Nähe im Kampf zelebriert oder diesen als harten Aufhänger für brutaleren Sex inszeniert, muss auch vorab geklärt sein. Und auch, wann der Kampf zu Ende sein soll bzw. wann man in den Bereich des Sex wechselt.



Primal Play, Fear und Dominanz?



Primal Play spielt Inszenierungen der Urinstinkte im BDSM-Umfeld und ist damit natürlich in der Nähe von RBP. Hatesex ist da genauso Inhalt wie das Spiel von Hunter und Pet, Predator und Prey. Und auch die Angst, wie im Fear Play, ebenfalls Teil des Universums, kann durchaus mitspielen. Die Abgrenzung ist immer fließend, beim Rough Body Play ist aber Dominanz immer Teil des Szenarios, was bei Primal Fear Play nicht sein muss.



Und dann wäre da noch die Variante zwei gegen eins: Das ist wahre Dominanz, nimmt die unfaire Stärke zweier gegen einen Menschen als Ausgangspunkt. Das macht es beispielsweise möglich, realistisch auch den Mann gegen Frauen verlieren zu lassen. Und gleichzeitig ist der Anteil der Gewalt geringer, der notwendig zur Unterwerfung ist, denn das Opfer ist grundsätzlich schon unterlegen und kann weniger Gegenwehr bieten.

