Mixed 05.12.2022



Kalia quetscht sich Erics Hoden aus

Die Wrestlerin hat im Ring schnell Oberhand, als sie Eric zwischen ihre starken Beine bekommt und seinen Kopf in ihren Oberschenkeln fixiert.





Doch noch wichtiger im Kampf ist es, dass sie ihn so nicht nur gleich von Beginn an festhalten kann, sondern dann auch noch seine Eier und seinen Schwanz mit der Hand zu fassen bekommt. Sie nimmt beides in ihre Faust und Quetscht fest zu. Winselnd schafft er es so durch die Runden, doch er kommt nie wieder auf die Beine und Kalia gewinnt den Kampf so ohne große Mühen. Die hat jedoch Eric, denn die Kämpferin hat seinen Hoden unbarmherzig über die Zeit gequetscht, gezogen und bearbeitet.



Der ganze Kampf kann mit allen Qualen für die Hoden von Eric im Web angesehen werden. Inklusive der Strafe am Ende!

