Sexfight 01.02.2023



Leo spritz ihr sein Sperma rein

Candice ist ein Vollweib und eine schöne Blondine, doch ihr Gegner im Kampf ist Leo Pumphouse, der mit Muskeln und Manneskraft gegen sie antritt.





Leo ist körperlich sicher deutlich stärker als die Wrestlerin, doch sie setzt ihre Waffen gekonnt ein. So gelangt er unter sie und mit dem Gesicht zwischen ihre prallen Oberschenkel. Und sie schafft es sogar, sich auf sein Gesicht zu setzen, wo ihre wohlgeformten Rundungen beträchtliche Not für den Mann bedeuten.



Doch im Endeffekt hat sie trotzdem das Nachsehen. Er ist stark, hat enorme Muskelkraft und einen starken Schwanz obendrein, den sie immer wieder zu spüren bekommt. So kann er ihr den Rachen ficken und ihr das Atmen unmöglich machen, was ihm Vorteile im Wrestling bringt.



Am Ende setzt er seine Kraft im Sex ein und er zwingt sie dazu, dass sie sein Sperma in ihren Körper aufnehmen muss. Die ultimative Erniedrigung der unterlegenen Kämpferin ist schön anzusehen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wrestling #Kampf #Sperma #mixed







Auch interessant!

ArielX kämpft auch hier gegen Lesben

Oder eher mit Lesben? Dieser Ring abseits ihrer eigenen Liga schaut etwas anders aus und der Kampf verlag...



Ein Mann gegen zwei Frauen

Zwei starke und hübsche Wrestlerinnen treten im Team gegen den einzelnen Kämpfer im Ring an. Und es geht ...



Mixed Sexfight: Sie wird im Kampf gefickt

Recht ausgeglichen war der nackte Kampf des gemischten Paares bei diesem Wrestling Match. Doch dann kommt...



Evolved Fights

Die wohl beste Wrestling-Serie mit sportlichem Wettkampf zwischen Frauen, Männern und Mixed, die mit Sex ...