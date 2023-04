Mixed 22.04.2023



Paar-Kampf: Partner im Wrestling

Das ist eine besondere Kampfsituation: Savannah und Shawn Fox teilen sich nicht nur das Ehebett, sondern auch den Wrestling-Ring. Für Shawn steht viel auf dem Spiel.





Um den Kampf spannender zu machen, haben die beiden einen besonderen Preis vereinbart: Gewinnt er, dann fickt er sie in den Arsch, doch gewinnt sie, dann schnallt sie sich einen Dildo um und das Pegging wird ihn erstmals auf diese Art entjungfern.



Der Kampf zwischen den Partnern ist deshalb auch hart geführt, die beiden kennen sich als Paar gut und wissen, wo der jeweilige andere schwache Stellen hat. In einem brutalen 69-Wrestling sind beide fixiert und den Angriffen wehrlos ausgeliefert - gleichzeitig. Doch kann Shawn am Ende das Pegging verhindern? Die Auflösung zeigt es!

