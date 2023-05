Mixed 17.05.2023



Tortur: Sie schnappt sich Schwanz und Hoden

Im Wrestling ist Celeste Sin hier sicher nicht unterlegen, denn ihre Technik gegen Marcelo ist brutal und wirksam: Sie geht mit aller Gewalt gegen seinen Penis und Eier vor.





Gleich zum Start gelangt sein Kopf zwischen ihre starken Schenkel und er kann sich nicht dagegen erwehren, dass sie sich mit beiden Händen seinen Schwanz und den Hodensack gleichzeitig greift. Dabei ist sie so gemein, dass sie den Sack an den Schaft des Schwanzes presst, danach mit beiden Händen das ganze Paket umfasst und fest zudrückt. Sie hält ihn am Penis fest und bereitet ihm damit auch noch unermessliche Schmerzen - eine Folter, von der er sich nicht mehr erholen kann.



Evolved Fights



Und immer wieder setzt sie sich auf sein Gesicht, quetscht seine Hoden, hält den Schwanz an seiner Eichel und zieht ihn durch den Ring. Selbst, wenn er mal oben ist, zerdrückt sie seine Eier - und nach dem unweigerlichen Sieg schnallt sie sich einen riesigen Dildo um und fickt ihn mit kraftvollen Pegging in den Arsch. Ein Start-Ziel-Sieg im Mixed-Wrestling, der für ihn nicht zu verhindern war.



Auch Daisy Ducati und Bella Rossi gewinnen, doch sie sind deutlich sanfter am Weg zum Sieg. Mehr von den Kämpfen im Mixed Wrestling gibt es beim Link oberhalb zu sehen.









Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fight #Femdom #Wrestling #CBT







Auch interessant!

Hübsche Sportlerinnen - gemeines Wrestling

Diese Wrestlerinnen sind sportlich und gut trainiert. Sie sehen gut aus, doch im Kampf sind sie brutal, g...



Helena zerrt an Schwanz und Hoden

Sie ist 47, sehr fit und ihre Beinmuskeln sind die offensichtliche Stärke. Als sie gegen Marcelo kämpft, ...



Alura Jenson tritt seine Eier

Eigentlich ist Alura ein leichtes Opfer im Wrestling, denn sie hat viel Angriffsfläche. Doch dieser Mann ...



Der Griff des Todes

Im mixed Wrestling haben die Männer vor nichts mehr Angst als vor dem Griff der Kämpferin zwischen seine ...



Evolved Fights

Die wohl beste Wrestling-Serie mit sportlichem Wettkampf zwischen Frauen, Männern und Mixed, die mit Sex ...



Regeln des Mixed Evolved Fight

Dass die Ultimate-Surrender-Macherin Ariel X mit EvolvedFights eigene Wege geht, haben wir schon berichte...