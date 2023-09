Sexfight 21.09.2023



Kann ein Sexfight hart und brutal sein?

Nur Spaß oder bitterer Wettkampf? Sexfights sind oft eher ersteres, doch so manche Gegner kämpfen sich brutal den Weg zum Sieg.





So wie hier, wo Tiffany Tatum in den Sexkampf geht und hofft, ihren Gegner zuerst zum Höhepunkt zu bringen. Die zarte Schönheit hat ihre Jugendlichkeit und den heißen Körper, das auch zu schaffen. Doch ihr Gegner hält dagegen.



Nicht nur, dass er Muskeln hat und deutlich stärker ist als sie, er hat auch einen riesigen Schwanz mit Stehvermögen. Und er wendet Strategien im Kampf an, gegen die sie nicht ankommt.



Der Start ist dabei noch halbwegs ausgeglichen und beide stimulieren sich gegenseitig. Er reibt ihre Muschi, sie wichst seinen Schwanz - doch anstatt, dass er abspritzen muss, wird er nur wilder. Er leckt sie immer weiter und läßt sie gewähren, nur im den prallen Schwanz dann als Waffe einzusetzen.



Einmal hält er ihren Hals zu und läßt sie nicht atmen, dabei fickt er sie unvermittelt in den wehtlosen Arsch, dann glaubt sie durch einen Blowjob zum Ziel zu kommen und er steckt ihr den langen Penis einfach so weit in den Rachen, dass sie nicht mehr atmen kann. Tatum schreit und weint, kommt aber nicht weit damit - immer wilder geht er gegen sie vor und sie hat im Endeffekt keine Chance gegen den brutalen und starken Gegner.



Immer wieder läßt der sie sogar an seinen Schwanz und sie glaubt daran, ihn zur Extase zu bringen - doch in Wirklichkeit schafft sie nur die starke Erektion, die zum nächsten Angriff führt. Schon nach der Halbzeit des Sexfights, der gesamt über eine halbe Stunde dauert, hängt das Mädchen wie ein wehtloses Stück Fleisch da und wird gefickt wie in einer brutalen Vergewaltigung - kaum mehr Gegenwehr und ein willenloser Gegner im Sex-Wrestling sind für den Mann eine willkommene Chance auf den Sieg.







Den holt er sich dann auch noch und Tiffany kann sich auch nicht dagegen wehren, dass er ihr am Ende noch gegen ihren Willen das Sperma in die Muschi spritzt. Sie versucht es mit der Hand noch aus der Möse zu holen, aber er fickt hemmungslos nach. Und als Siegesprämie holt er sich noch eine heiße Runde mit all dem, was ihr Körper zu bieten hat.

#Sexfight #Mixed #Wrestling #brutal







