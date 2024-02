Wrestling 15.02.2024



Heiß und brutal: Wrestling-Game 2023

WWE 2023 bzw. WWE 2k23 nennt sich das Konsolen-Spiel aus dem Mainstream-Angebot, das auch hinsichtlich Sex und dominanter Kampf viele Fetisches bedient.

Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen und auch Frau gegen Mann: Wrestling ist hier in knapper Kleidung fast nackt sexy und sportlich, gleichzeitig aber auch gerne unfair brutal und gerne auch gegen die Genitalien der Gegner gerichtet. Das macht Spaß für all jene, die Wrestling-Sport spielen wollen und auch für jene, die lieber sportliche Körper im Wettkampf gegeneinander als sportlich-erotisches Duell erleben wollen. Oder als dominantes Spiel mit Sex und Kraft.







WWE 2K23 liefert dabei schöne Grafik und Spielatmosphäre. die gefallen kann wie die heißen Moves der muskulösen Körper auch. Dass man hier weiter gehen darf als üblich und damit auch die Klischees des Wrestling bedienen kann, macht das Spiel extra spannend.



WWE 2K23 Game



Die üblichen Hilfsmittel wie Leitern und Tische sowie all das, was sich rund um den Ring befindet, kommen für die Kämpfer auch zum Einsatz. Es geht also wirklich rund in dem Spiel, wenn man das möchte. Schön dabei auch immer die Nahaufnahmen mit der Mimik, die die Panik und die Schmerzen der Kämpfer einfängt sowie die Zeitlupen, die dann zuschlagen, wenn der Kampf besonders intensiv wird. Der Schlag auf die Eier des Mannes oder der Treffer der Brüste ist so noch im Detail in Nahaufnahme zu genießen.







Oder soll es der Kampf der Superhelden sein? Auch das kann WWE 2k23 machen und geht daher auch in den Bereich Hentai hinein. Unterhaltung garantiert auch das Feature des Spiels! Selbst der Celebrity-Fight im Ring ist möglich.



WWE 2K23 Game

Sex-Games



Schon das Gameplay im Web zeigt eindeutig, wie spannend das Wrestling-Spiel ist, auch wenn der Sex kürzer als bei Erotikspielen kommt. Was Dominanz und harten Kampf unter Einsatz der sexy Körper kommt, kann man diesem WWE 2K23 wenig vormachen.





