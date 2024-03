Mixed 06.03.2024



Zwei Frauen kämpfen gegen einen Mann

Im Wrestling ist ein Mann gegen zwei starke Frauen unterlegen. Und wenn diese es wollen, dann wird der auch zum Abspritzen gezwungen - zumindest ist sein Schwanz wehrlos gegen die Macht der zwei Kämpferinnen.





Die zwei Mädchen greifen sich den mann und er kann mit dem Kopf zwischen den Oberschenkeln nur ertragen, was die beiden mit ihm vorhaben. Schnell ist seine Hose ausgezogen und die Frauen machen sich über seine Intimzone her. Sie wichsen ihn, ohne, dass er dagegen etwas tun könnte. Gegen seinen Willen zwingen sie ihn zum Orgsamus!







Wenn sich die geile Wrestlerin auf sein Gesicht setzt, wird er hart, selbst wenn die Freundin ihm die Eier mehr als hart bearbeitet. Zitternd wird sein Hoden gequetscht und sein Schwanz brutal abgemolken.







So ein erzwungener Blowjob, während der Mann fixiert ist, kann schon brutal für ihn werden, selbst wenn die Mädchen ihm die Post-Orgasm-Tortur ersparen würden. Doch die beiden Frauen haben ganz viele böse Ideen mit dem wehrlosen Mann.







Ganz gemein ist es in der Familie, die auf der Couch sitzend in Streit gerät. Die Mutter und der Vater beginnen einen Streit und kämpfen nackt am Boden. Die Stiefmutter fixiert den Vater und ihre Tochter geht ihm an den Schwanz, wichst ihn hart und zwingt ihn mit einem Blowjob zum Abspritzen - der Vater wird komplett unterworfen und erniedrigt durch Mutter und Tochter!







Mit vier Händen auf seinem Schwanz endet der unterlegene Kämpfer gegen die zwei Mädchen am Boden, sein Gesicht zwischen den Arschbacken der einen geilen Kämpferin. So hält er nicht lange durch, in wenigen Minuten kann er nur noch unkontrollierbar abspritzen.

#Dominanz #Frauen #Femdom #Wrestling #Fight #Orgasm #Tortur







