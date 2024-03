Mixed 27.03.2024



Wrestling: Zwei Frauen mit Strapon gegen einen Mann

Eine spannende Femdom-Vorstellung mit Top-Kämpferinnen! Um das Kräfteverhältnis auszugleichen, treten zwei Mädchen gegen einen Mann an.





In diesem Wrestling-Kampf ist der Mann nie übermächtig, die beiden starken Kämpferinnen sind sogar bald in der Kontrolle des Mannes. Zunächst machen sie sich zu zweit über ihn her und benutzen ihn nach ihrem Geschmack im mixed Wrestling und Sexfight.



Evolved Fight

Ultimate Mixed Wrestling



Die beiden Wrestlerinnen sind Profis, wie man bei den Links oberhalb sehen kann. Hier sind sie noch beide auch gegen Männer aktiv, später waren sie eher lesbisch aktiv. Und für den Mann ist das fatal, denn er gerät in die Fänge der brutalen Amazonen: Sein Schwanz, seine Eier und seine Prostata haben keine Ruhe mehr, wenn eine der beiden seinen Kopf zwischen den Oberschenkeln fixiert und die andere freie Hand an seinem Körper hat.



Am Ende spritzt er ab und muss verlieren. Was er da noch nicht weiss ist, dass er nicht einfach nur als Trophäe von den beiden Kämpferinnen gefickt wird, sondern auch die Schiedsrichterin sich einmischt. Nach dem Orgasmus im Kampf muss er noch dreimal bis zur Extase im Post-Orgasm-Überreizungszustand - also in Tortur, während die drei Frauen ihren Spaß mit ihm haben. Sein Arschloch muss dabei nicht nur im Kampf gedehnt werden, mit einem Strapon bekommt es es anal auch noch im Anschluss besorgt.



Das hat der sportliche Ringer aber auch verdient, denn in keiner der Runden konnte er punkten. Die beiden Wrestlerinnen haben ihn in jeder Hinsicht unterworfen und peinlich erniedrigt. Das macht sich auch in der Siegerrunde bemerkbar, so richtig herabwürdigend wird es für ihn, als er zum Orgasmus gezwungen wird und er in sein eigenes Gesicht abspritzen muss, während ihn die Frauen in den Arsch ficken. Und selbst danach reiten sie seinen Schwanz mit Fingern im Anus, schlagen dabei auf seinen Hoden.







Das ein solcher Kampf auch anders ausgehen kann, zeigt das zweite Beispiel - die beiden Blondinen sind hier gegen den Mann wehrlos und bekommen es selbst mit dem Dildo zu tun.

#Mixed #Sexfight #Femdom #Evolved







